Черчесов оценил дебют Соболева за сборную России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о дебюте нападающего Александра Соболева за национальную команду в товарищеском матче против Швеции.

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу скандинавов. Соболев вышел на поле во втором тайме и отметился забитым мячом. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

По словам Черчесова, дебютировавшие футболисты не уловили тактические нюансы.

«Болельщики и эксперты в первую очередь смотрят только на голы, сегодня великолепный мяч забил Соболев. Другое дело, что его нужно вписывать в командную игру, чтобы он был больше полезен команде», — цитирует Черчесова ТАСС.

Ранее московский «Спартак» поздравил Соболева с первым забитым мячом за сборную России.