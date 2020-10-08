Алексей Миранчук приступил к тренировкам в общей группе «Аталанты»

Полузащитник сборной России по футболу и итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук начал тренировки в общей группе команды. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу клуба из Бергамо.

Отмечается, что футболист провел часть утренней тренировки со своей новой командой. 9 октября его ожидают новые занятия в общей группе.

Алексей Миранчук перешел в «Аталанту» из московского «Локомотива» 4 сентября за €14,5 млн. Более месяца футболист пропустил из-за травмы. Его дебют ожидается после паузы на матчи национальных сборных.

Ранее сообщалось, что один из футболистов «Аталанты» заразился коронавирусом.