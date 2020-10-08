Молодого российского футболиста включили в число лучших талантов мира

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян попал в составленный британским изданием The Guardian рейтинг лучших молодых талантов из мира футбола. Об этом сообщает РИА «Новости».

Список состоит из 60 футболистов, которые родились в 2003 году. В текущем сезоне Захарян выступает за «Динамо-2» в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ). В девяти матчах первенства он забил шесть мячей. В сентябре 17-летний хавбек мог дебютировать за основную команду бело-голубых, но остался в числе запасных на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».

Авторы рейтинга из The Guardian охарактеризовали Захаряна как футболиста, который способен отлично играть правой и левой ногой, а также назвали молодого хавбека отличным распасовщиком.