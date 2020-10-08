Федун отказался комментировать передачу дела «Спартака» в суд

Председатель совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун не стал комментировать передачу дела в суд о возможном наказании клуба за несоблюдение противоэпидемиологических мер на матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом», сообщают РИА Новости.

Федун отказался от комментариев по сложившейся ситуации, предложив обратиться в пресс-службу клуба.

«Спартак» обвиняется в нарушении мер санитарно-эпидемиологической безопасности на матче десятого тура чемпионата России против «Зенита» (1:1). На трибунах не были обеспечены меры по соблюдению социальной дистанции и масочно-перчаточный режим. К тому же, трибуны было разрешено заполнить лишь на 25%, что составило бы 11 250 зрителей. Однако фанатов на матче присутствовало почти в два раза больше — 20 700 человек.

Тушинский районный суд рассмотрит административное дело о нарушениях санитарных норм на матче 12 октября.

Ранее в РПЛ высказались о предстоящем суде над «Спартаком».