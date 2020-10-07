Исинбаева после путанной речи перед Путиным ответила критикам

Российская легкоатлетка, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева высказалась о своей путанной речи перед президентом России Владимиром Путиным.

На заседании Совета по развитию физической культуры и спорта спортсменка переволновалась и запуталась в своей речи, после чего стала объектом критики и насмешек общественности.

«Безусловно, кому-то это может показаться смешным. Однако когда ты держишь слово перед президентом страны, то, конечно, это нормально, что ты волнуешься. И слова иногда путаются, и мысли путаются. Вот только главное не то, как я сказала, а главное, что сказала», — заявила Исинбаева на видео у себя в Instagram.

Впоследствии атлетка опубликовала фото, которое подписала следующим образом: «Мудрый зрит в корень, дурак судит по поверхности. Надеюсь, умных больше».

Ранее Кафельников посмеялся над спутанной речью Исинбаевой.