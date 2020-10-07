«Зенит» объявил заявку на Лигу чемпионов
Анастасия Мартыненко
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Петербургский «Зенит» объявил заявку на групповой этап Лиги чемпионов сезона-2020/21, сообщает официальный сайт команды.
Всего в списке оказались 22 игрока основного состава.
Вратари: Михаил Кержаков, Андрей Лунев, Даниил Одоевский, Александр Васютин.
Защитники: Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев, Данил Круговой, Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Денис Терентьев.
Полузащитники: Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Алексей Сутормин, Вендел, Юрий Жирков.
Нападающие: Сердар Азмун, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Малком.
На групповом этапе российский клуб сразится с дортмундской «Боруссией», римским «Лацио» и бельгийским «Брюгге».
Ранее сообщалось, что Кузяев прокомментировал подписание контракта с «Зенитом».