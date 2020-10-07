«Локомотив» резко раскритиковали за трансферную политику

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов резко раскритиковал московскую команду за работу на трансферном рынке в летнее окно, передает «Спорт-Экспресс».

6 октября было официально объявлено, что состав «железнодорожников» пополнил бывший нападающий московского «Спартака» Зе Луиш. У «Локомотива» был вариант с трансфером полузащитника Далера Кузяева, однако игрок предпочел вернуться в свой последний клуб — петербургский «Зенит».

«Трансферную работу можно оценивать, как отрицательную. Мне вообще непонятны действия менеджмента «Локомотива». Говорили, что вот, Семин мало привлекает молодых, мы будем покупать только молодых. И где молодые?» — заявил специалист.

Ранее сообщалось, что Василий Кикнадзе рассказал о причинах срыва переговоров с Манджукичем.