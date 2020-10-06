Кузяев прокомментировал подписание контракта с «Зенитом»

Футболист Далер Кузяев прокомментировал подписание контракта с петербургским «Зенитом», передает сайт сине-бело-голубых.

«Очень рад, что вновь присоединился к своему клубу. Теперь впереди много матчей и большие задачи, которые будем решать вместе. Очень важно, чтобы мы еще раз защитили титул», — сказал Кузяев.

Напомним, хавбек выступал за сине-бело-голубых с 2017 по 2020 год, но отказался продлевать контракт, желая попробовать свои силы в Европе.



Ранее Кузяев подписал контракт с «Зенитом».