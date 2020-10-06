Бой Нурмагомедова и Гэтжи может пройти со зрителями

Следующий номерной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата — UFC 254 — может стать первым после объявления пандемии, куда допустят зрителей.

Об этом сообщил операционный директор промоушена Лоуренс Эпштейн. По его словам, лига ведет переговоры относительного этой возможности с правительством ОАЭ.

«Такое решение принимают местные власти Абу-Даби. Зрители на арене турниров UFC создают образ турнира во многих смыслах. Посмотрим, как получится. Мы хотим совместно с властями Абу-Даби выработать приемлемое решение. Безусловно, что лучший вариант для бизнеса это полные арены», — цитирует Эпштейна The National.

Ивент, запланированный на 24 октября, возглавит титульный бой в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи.

Ранее Хабиб рассказал о тренировках в резиденции принца Дубая.