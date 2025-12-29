Названы причины всплеска сексуальной активности в праздники

В период новогодних праздников многие люди чаще возвращаются к сексу с бывшими партнерами или пытаются отвлечься от проблем в текущих отношениях. Об этом психолог Майкл Салас рассказал в интервью New York Post (NYP).

Эксперт отметил: ранее исследователи из Университета Индианы и Института науки имени Гюльбенкяна в Португалии доказали, что интерес к сексу действительно возрастает во время крупных праздников. Об этом свидетельствует более частое использование слова «секс» и других связанных терминов в поисковых запросах. Салас считает, что главным фактором предновогоднего всплеска интимной активности становится стресс.

«Перегруженная тревогой психика ищет способ разрядки, и самым простым вариантом оказывается интимная близость с хорошо знакомым человеком», — объясняет психолог.

По его словам, секс в этот период чаще выступает способом справиться с тревогой, одиночеством или эмоциональной перегрузкой, а не отражает подлинное желание. Праздничная сексуальная активность особенно характерна для пар с проблемами в отношениях.

«Они используют интимную близость, чтобы избежать выяснения отношений и почувствовать себя лучше», — добавляет Салас.

Терапевт отмечает, что уставшие друг от друга пары нередко прибегают к сексу, чтобы отложить сложные разговоры или смягчить конфликт.

«Когда секс становится основным способом борьбы со стрессом или повышения самооценки, он маскирует более глубокие эмоциональные потребности. В момент люди чувствуют себя ближе, но позже могут отдаляться», — предупреждает психолог.

Ранее была названа средняя продолжительность секса у мужчин старше 50 лет.