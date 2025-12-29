Компании в США бьют рекорды по банкротствам

За 11 месяцев 2025 года количество корпоративных банкротств в США выросло до максимального за 15 лет значения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на S&P Global Market Intelligence.

В период с января по ноябрь этого года минимум 717 компаний заявили о своей несостоятельности. За аналогичный период 2024 года данный показатель был на 14% меньше. Основными причинами динамики называют высокую инфляцию и немалые процентные ставки. Еще один фактор — торговая политика президента США Дональда Трампа.

В публикации отмечается, что больше всего компаний обанкротились в промышленном секторе, которому американская администрация обещала поддержку. Также сфера пострадала от скачка расходов на иностранное сырье и комплектующие. За 11 месяцев обанкротились 110 промышленных компаний, исчезло более 70 тысяч рабочих мест.

