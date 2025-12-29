Размер шрифта
Зеленский заявил, что «альтернативы миру нет»

Зеленский: конфликт нужно заканчивать дипломатически и дожимать Россию
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Соединенные Штаты и Украина сходятся в том, что конфликт нужно завершать дипломатическим путем, заставив Россию пойти на мир. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский, сообщает «РБК-Украина».

«Альтернативы миру нет. Мы считаем с американцами, что здесь у нас позиция одна — войну надо дипломатически закончить. Дожать Россию», — заявил Зеленский.

До этого Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп пообещал предоставить все обещанные ранее гарантии безопасности Киеву, а также ратифицировать их в конгрессе США. Он оценил достигнутые договоренности как «очень сильные». Кроме того, Киев и Вашингтон обсудили «экономический пакет» по восстановлению Украины. Речь идет о «приходе американского бизнеса» и разработке соглашения о свободной торговле с США, уточнил политик.

Также он указал, что Дональд Трамп сообщил ему детали переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, Трамп заявил, что обсудил с президентом России мирный план «пункт за пунктом».

Ранее Зеленский раскрыл, что в мирном плане не удалось согласовать с Трампом.

