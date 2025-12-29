Шуруповерт едва не спалил дом в Ростовской области

В Ростовской области шуруповерт чуть не спалил жилой дом. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел в частном доме, расположенном в селе Николаевка. Хозяин жилища поставил на подзарядку шуруповерт, однако устройство загорелось из-за короткого замыкания. В этот момент мужчина находился рядом и сумел сам потушить огонь на площади в одни квадратный метр.

До этого новогодняя елка спалила квартиру российской многодетной семьи. Пламя распространилось стремительно, быстро заполнив помещение едким дымом. В это время дома находились родители и четверо детей в возрасте от полутора до 11 лет. Женщина с тремя детьми смогла самостоятельно эвакуироваться. Отец семьи вывел четырехлетнего сына на балкон, после чего вернулся в горящую квартиру.

Ранее квартира вспыхнула из-за детской шалости с огнем в Нижнем Новгороде.