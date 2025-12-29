В Госдуме прокомментировали возможный запрет рекламы в Telegram

Депутат Горелкин: в Госдуме нет планов о запрете рекламы в Telegram

Государственная дума в настоящий момент на рассматривает запрет рекламы в мессенджере Telegram. Об этом заявил первый заместитель председателя думского комитета по информационной политике Антон Горелкин («Единая Россия») в своем Telegram-канале.

По его словам, перспективы Telegram на российском рекламном рынке достаточно понятны, в отличие от других зарубежных платформ. Он напомнил, что мессенджер поддержал закон о маркировке интернет-рекламы и предложил несколько возможностей. Например, сегодня блогеры могут размещать в своих Telegram-каналах рекламу.

Тем не менее крупные рекламодатели аккуратно планировали бюджеты на следующий год, опасаясь того, что иностранные площадки, в том числе Telegram, перестанут функционировать в стране, рассказал парламентарий.

Закон о запрете распространять рекламу на информационных ресурсах экстремистских и нежелательных организаций вступил в силу 1 сентября 2025 года. Физический лицам при нарушении закона может грозить штраф до 20 тыс. рублей, а юридическим — до 500 тыс. рублей.

