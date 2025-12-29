«Радиостанция Судного дня» передала загадочное сообщение в преддверии Нового года

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 вышла в эфир впервые за 12 дней в преддверии Нового года. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

В 12:08 мск в эфире радиостанции прозвучало слово «перелаз».

В предыдущий раз «Радиостанция Судного дня» передавала сообщение 17 декабря. Тогда в эфире прозвучало слово «татумари».

15 декабря в ее эфире прозвучали слова «бузотерка», «лазомиг», «линцокрин» и «входошунт».

До этого последний раз «жужжалка» выходила в эфир 11 декабря с четырьмя сообщениями. По данным «УВБ-76 логи», станция передавала сообщения со словами «ершовуз», «бермудский», «жуирозагс» и «аульный».

УВБ-76 работает с конца 1970-х годов. В штатном режиме она передает непрерывный жужжащий сигнал, из-за которого получила прозвище «Жужжалка». Любители радиоперехватов связывают станцию с закрытой системой связи, предположительно созданной в СССР во времена Холодной войны и продолжающей функционировать до сих пор.

Ранее на Западе заявили об «угрозе для НАТО» из-за одного послания «Радиостанции Судного дня».