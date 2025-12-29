СМИ узнали, на что пошел Лепс ради свадьбы с 19-летней Кибой

Российский певец Григорий Лепс выставил на продажу два особняка на Новорижском шоссе, чтобы сыграть свадьбу с 19-летней Авророй Кибой. Об этом пишет StarHit.

По информации портала, после развода Лепса с Анной Шаплыковой, от которой у него трое детей, один из особняков пустует. В другом — двухэтажном продюсерском центре — артист проживает до сих пор. Певец планирует продать недвижимость за 550 млн рублей.

Источник считает, что Лепс решил извиться от имущества, чтобы быстрее накопить на свадьбу с молодой возлюбленной. Оба не раз сообщали, что планируют устроить пышное торжество стоимостью более 300 млн рублей.

В 2024 году Лепс публично представил в качестве своей невесты модель Аврору Кибу. Девушка младше артиста почти на 44 года.

До этого стало известно, что Лепс попал в тройку самых высокооплачиваемых артистов в 2025 году. По данным интернет-издания Readovka, исполнитель хита «Рюмка водки на столе» расположился на второй строчке рейтинга, заработав более 908 млн рублей. В этом году Лепс провел 79 концертов и получал в среднем по 11,5 млн рублей за выступление. На первом месте оказался Ваня Дмитриенко с заработком около 924 млн рублей за 33 концерта. Тройку лидеров замкнула Надежда Кадышева, которая заработала 900 млн рублей за 36 концертов.

Ранее невеста Лепса отреагировала на вопрос о первом поцелуе с певцом словами «Меня сейчас стошнит».