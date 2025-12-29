Размер шрифта
Стало известно, кто помог помирить Трампа с Маском

Nathan Howard/Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сыграл ключевую роль в примирении президента США Дональда Трампа с предпринимателем Илоном Маском. Об этом пишет The Washington Post.

По информации издания, Вэнс и его окружение решили, что планы Маска создать в США третью партию могут навредить республиканцам на выборах в Конгресс в 2026 году и в последующие годы.

WP пишет, что Вэнс обращался к Маску напрямую, а также призвал союзников предпринимателя надавить на него, чтобы Маск отказался от планов создать партию «Америка».

«Многомесячная кампания Вэнса и других чиновников Белого дома, подробности которой ранее не сообщались, принесла свои плоды. Отказавшись от своего проекта создания третьей партии, Маск появился в Белом доме в ноябре, посетив ужин в честь наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана», — отмечает издание.

Также случившееся с консервативным активистом Чарли Кирком подтолкнуло Маска поддержать Республиканскую партию на промежуточных выборах, отметил один из источников газеты.

Но несмотря на то, что Трамп и Маск «снова в хороших отношениях, их перемирие хрупкое», отмечает издание.

О конфликте Маска и Трампа стало известно в июне 2025 года. Отношения между ними испортились после ухода предпринимателя из Белого дома, когда Маск раскритиковал закон Трампа о продлении налоговых льгот и бюджете. В ответ Трамп предложил предложил прекратить выделять субсидии для проектов Маска с целью экономии бюджетных средств. Затем между ними завязалась перепалка в соцсети Х, в которой Маск заявил, что без его поддержки Трамп не смог бы победить на выборах президента США.

В июле Маск заявил о планах создать третью партию «Америка» и подал заявку в Федеральную избирательную комиссию США (FEC) на ее регистрации. Трамп заявил, что считает планы Маска о создании партии «смехотворными».

Ранее Маск заявил о произошедшем «великом замещении» населения Европы.

