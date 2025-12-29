Последние секунды жизни студентки, разбившейся в ДТП с прокурором, сняли на видео

В Красноярске студентка не выжила в ДТП по вине прокурора

В Красноярском крае прокурор Октябрьского района спровоцировал ДТП на встречной полосе движения. Об этом сообщает Telegram-канал «ТВК».

«Все случилось на трассе в Емельяновском районе. Похожий на прокурора Октябрьского района человек вылетел на встречку и врезался в Toyota – в машине находилась 23-летняя студентка-медик», — говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, в котором ехала красноярка, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как иномарка на скорости выезжает на встречную полосу движения и врезается в машину, которая от удара вылетает с дороги.

По данным канала, в результате произошедшего студентка и прокурор получили травмы, несовместимые с жизнью. По словам очевидцев, экспертиза показала, что в момент аварии мужчина находился в состоянии опьянения.

