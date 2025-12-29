Размер шрифта
Дочь звезды «Счастливы вместе» оставила «без комментариев» обвинения его жены в абьюзе

Дочь Виктора Логинова Анна отказалась комментировать обвинения его жены
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Дочь Виктора Логинова Анна отказалась комментировать обвинения жены актера Марии Гуськовой. Газета.Ru связалась с девушкой, но она не захотела делиться подробностями.

«Вы считаете, отец четверых детей мог бы сделать что-то подобное? <…> Без комментариев», — ответила Анна Логинова на запрос прокомментировать ситуацию в браке отца.

Мария Гуськова публично заявила, что требует развода с Виктором Логиновым. По ее словам, в этих отношениях она страдала и морально, и физически. Актриса поделилась, что на фоне стресса похудела до 38 кг, и сейчас требует, чтобы супруг подписал заявление о разводе.

Кроме того, Гуськова утверждает, что Логинов изменял ей в браке. Она опубликовала переписку, в которой актер якобы общался с предполагаемой любовницей. Сам Виктор Логинов пока не комментирует обвинения жены.

Ранее звезда «СашиТани» подтвердила развод с мужем.

