На видео сняли, как десятки платьев Ларисы долиной вывозят на «Газели» из квартиры

SHOT: десятки платьев Ларисы Долиной упаковали и вывезли из квартиры на «Газели»

Концертные наряды Ларисы Долиной вывезли из квартиры в Хамовниках на «Газели». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Десятки платьев Ларисы Долиной упаковали и вывезли из московской квартиры в Хамовниках. Только наряды певицы заняли половину «Газели». Для переезда из недвижимости Лурье певица наняла несколько грузовых «Газелей». Первая приехала сегодня в районе 10 утра», — говорится в публикации.

По данным канала, сначала артистка планирует вывезти свою одежду, в том числе концертные наряды. При этом синтезатор Ларисы Долиной и несколько миллионов рублей остаются в квартире. Инструмент будут забирать на последних этапах переезда.

Утром 29 декабря появилось видео, на котором несколько мужчин грузят вещи, упакованные в коробки, в грузовик. При этом сначала все вывозили на премиум-минивене Toyota Alphard. По словам адвоката Лурье, Лариса Долина отказалась покидать квартиру до пятого января.

Ранее автомобиль Ларисы Долиной разбился в ДТП.