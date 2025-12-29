Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

На видео сняли, как десятки платьев Ларисы долиной вывозят на «Газели» из квартиры

SHOT: десятки платьев Ларисы Долиной упаковали и вывезли из квартиры на «Газели»
Кадр из видео/Telegram-канал «SHOT»

Концертные наряды Ларисы Долиной вывезли из квартиры в Хамовниках на «Газели». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Десятки платьев Ларисы Долиной упаковали и вывезли из московской квартиры в Хамовниках. Только наряды певицы заняли половину «Газели». Для переезда из недвижимости Лурье певица наняла несколько грузовых «Газелей». Первая приехала сегодня в районе 10 утра», — говорится в публикации.

По данным канала, сначала артистка планирует вывезти свою одежду, в том числе концертные наряды. При этом синтезатор Ларисы Долиной и несколько миллионов рублей остаются в квартире. Инструмент будут забирать на последних этапах переезда.

Утром 29 декабря появилось видео, на котором несколько мужчин грузят вещи, упакованные в коробки, в грузовик. При этом сначала все вывозили на премиум-минивене Toyota Alphard. По словам адвоката Лурье, Лариса Долина отказалась покидать квартиру до пятого января.

Ранее автомобиль Ларисы Долиной разбился в ДТП.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27527683_rnd_5",
    "video_id": "record::d7af7206-b0f6-4e37-8eaa-5527b348a8da"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+