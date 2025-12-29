Размер шрифта
Число пользователей Max выросло до 80 млн

В мессенджере Max зарегистрировались уже 80 млн человек
Владимир Астапкович/РИА Новости

До 80 млн человек выросло число пользователей национального мессенджера Max. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу платформы.

Отмечается, что с момента запуска платформы пользователи отправили более 10 млрд сообщений и совершили 2,2 млрд звонков. В декабре был побит рекорд по суточному охвату, который составил 51 млн пользователей.

Помимо личных аккаунтов пользователей, в Max также зарегистрировано более 140 тысяч каналов госструктур, компаний и блогеров. Их совокупная аудитория составляет 45 млн подписчиков.

До этого президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий использовать Max вместо паспорта для подтверждения возраста при покупке табака, алкоголя, энергетиков и некоторых других товаров.

Кроме того, Путин подписал закон, который обязал управляющие компании, поставщиков ресурсов и операторов по обращению с отходами общаться с жильцами многоквартирных домов в чатах в мессенджере Max. Взаимодействие должно происходить в утвержденном Минстроем порядке.

Ранее разработчики Max назвали количество заблокированных акаунтов в 2025 году.
