WP: элита США относится к РФ и Путину с большим уважением, чем к Украине

Среди нынешней американской элиты Россия и сам президент Владимир Путин пользуются большим уважением, чем Украина и лидер этой страны Владимир Зеленский. Такое мнение высказал эксперт Марек Магеровский в статье для польского издания Wirtualna Polska.

Обозреватель высказал мнение, что президент США Дональд Трамп решил превзойти все свои предыдущие противоречивые заявления. Накануне во время пресс-конференции в резиденции в Мар-а-Лаго (Флорида), по итогам переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским, Трампа спросили о возможном «финансовым вмешательстве» России в послевоенное восстановление Украины.

Автор отмечает, что неожиданный ответ Трампа впоследствии широко цитировался всеми СМИ, несколько затмив суть самих переговоров.

«Россия готова помочь. Президент Путин действительно щедр», — ответил американский лидер.

Глава США добавил, что Путин хочет процветания для Украины и готов поставлять ей энергетические ресурсы.

Магеровский напомнил, что и во время своего первого президентского срока Трамп крайне негативно реагировал на любые упоминания о попытках России повлиять на выборы в США, считая себя жертвой «охоты на ведьм».

