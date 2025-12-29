Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

В Польше признали уважительное отношение Трампа к России и Путину

WP: элита США относится к РФ и Путину с большим уважением, чем к Украине
Photo Agency/Shutterstock/FOTODOM

Среди нынешней американской элиты Россия и сам президент Владимир Путин пользуются большим уважением, чем Украина и лидер этой страны Владимир Зеленский. Такое мнение высказал эксперт Марек Магеровский в статье для польского издания Wirtualna Polska.

Обозреватель высказал мнение, что президент США Дональд Трамп решил превзойти все свои предыдущие противоречивые заявления. Накануне во время пресс-конференции в резиденции в Мар-а-Лаго (Флорида), по итогам переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским, Трампа спросили о возможном «финансовым вмешательстве» России в послевоенное восстановление Украины.

Автор отмечает, что неожиданный ответ Трампа впоследствии широко цитировался всеми СМИ, несколько затмив суть самих переговоров.

«Россия готова помочь. Президент Путин действительно щедр», — ответил американский лидер.

Глава США добавил, что Путин хочет процветания для Украины и готов поставлять ей энергетические ресурсы.

Магеровский напомнил, что и во время своего первого президентского срока Трамп крайне негативно реагировал на любые упоминания о попытках России повлиять на выборы в США, считая себя жертвой «охоты на ведьм».

Ранее Валентина Матвиенко заявила, что страны мирового большинства относятся к Российской Федерации с уважением.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27527617_rnd_5",
    "video_id": "record::5c2b5371-155a-4c99-8169-7e0b76ea7837"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+