Новости политики

Президент и премьер Польши публично поспорили о политике и истории

RMF 24: Навроцкий и Туск поспорили о политике, а затем пожелали спокойной ночи
Damian Burzykowski/Global Look Press

Президент Польши Кароль Навроцкий и премьер-министр республики Дональд Туск поссорились в социальной сети X, вступив в дискуссию о политике и истории. Об этом сообщило радио RMF 24.

Глава государства уже не в первый раз назвал коллективный Запад основной угрозой для Польши. Комментируя слова президента, Туск обратил внимание, что между правящей коалицией и антиевропейским блоком происходит серьезный спор о суверенитете и ценностях, о Вотоке или Западе.

Навроцкий оперативно отреагировал на это высказывание премьер-министра. Польский лидер признался, что ему трудно поверить, что они с Туском оба являются выпускниками исторического факультета.

«Вы обвиняете Болеслава Храброго в борьбе на Востоке и Западе, а повстанцев Великой Польши — в борьбе за Польшу против немцев (которые тоже являются Западом)?» — поинтересовался он.

Навроцкий имел в виду первого короля Польши Болеслава I, который противостоял немецким императорам Священной Римской империи и Киевской Руси. Под «повстанцами Великой Польши» глава государства подразумевал борцов за независимость в XVIII, XIX и XX веках.

Президент добавил, что Туск «намеренно провоцирует конфликт». В то же время он пожелал премьер-министру хорошего воскресенья, а тот в ответ написал «сладких снов». Навроцкий не позволил Туску оставить за собой последнее слово, тоже пожелав ему спокойной ночи.

Ранее Туск пожаловался журналистам, что Навроцкий не отвечает на его звонки.

