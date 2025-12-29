Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Бывшего главу Иваново обвинили в получении особо крупной взятки

Прокуратура: экс-мэру Иваново Шаботинскому вменяют получение взятки на 58 млн
Владимир Смирнов/ТАСС

В отношении бывшего заместителя председателя правительства Ивановской области и экс-мэра Иваново Александра Шаботинского возбуждено еще одно уголовное дело — на этот раз о получении взятки. Об этом сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.

Шаботинскому предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ, которая предусматривает ответственность за получение взятки в особо крупном размере. Следствие выяснило, что он действовал вместе с бывшими руководителями департамента ЖКХ региона Владиславом Мартьяновым и Денисом Кочневым. Они получили не менее 58 млн рублей за общее покровительство коммерческим организациям, занимавшимся капитальным ремонтом жилых домов.

В отношении Шаботинского уже завели дела по пунктам «г» и «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ — о превышении должностных полномочий. Как уточняли в правоохранительных органах, речь идет о периоде его работы заместителем председателя правительства Ивановской области с 2020 по 2024 год. После ухода с поста главы Иваново по собственному желанию он был задержан в Москве, а 10 декабря суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

По информации прокуратуры, занимая руководящую должность в региональном правительстве, Шаботинский содействовал коммерческим компаниям при заключении контрактов на капитальный ремонт многоквартирных домов и создавал условия для беспрепятственной приемки выполненных работ. Всего по такой схеме было заключено более 30 договоров на сумму свыше 500 млн рублей.

В ведомстве также уточнили, что покровительство фирмам оказывалось по договоренности с бывшими руководителями департамента ЖКХ, в отношении которых расследуются уголовные дела о превышении полномочий и получении взятки.

Ранее бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова арестовали по делу о взятках на 80 млн рублей.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27527581_rnd_5",
    "video_id": "record::d1a58719-e847-45bd-bb3b-93005a012d41"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+