Бывшего главу Иваново обвинили в получении особо крупной взятки

В отношении бывшего заместителя председателя правительства Ивановской области и экс-мэра Иваново Александра Шаботинского возбуждено еще одно уголовное дело — на этот раз о получении взятки. Об этом сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.

Шаботинскому предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ, которая предусматривает ответственность за получение взятки в особо крупном размере. Следствие выяснило, что он действовал вместе с бывшими руководителями департамента ЖКХ региона Владиславом Мартьяновым и Денисом Кочневым. Они получили не менее 58 млн рублей за общее покровительство коммерческим организациям, занимавшимся капитальным ремонтом жилых домов.

В отношении Шаботинского уже завели дела по пунктам «г» и «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ — о превышении должностных полномочий. Как уточняли в правоохранительных органах, речь идет о периоде его работы заместителем председателя правительства Ивановской области с 2020 по 2024 год. После ухода с поста главы Иваново по собственному желанию он был задержан в Москве, а 10 декабря суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

По информации прокуратуры, занимая руководящую должность в региональном правительстве, Шаботинский содействовал коммерческим компаниям при заключении контрактов на капитальный ремонт многоквартирных домов и создавал условия для беспрепятственной приемки выполненных работ. Всего по такой схеме было заключено более 30 договоров на сумму свыше 500 млн рублей.

В ведомстве также уточнили, что покровительство фирмам оказывалось по договоренности с бывшими руководителями департамента ЖКХ, в отношении которых расследуются уголовные дела о превышении полномочий и получении взятки.

