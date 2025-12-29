Путин провел встречу с губернатором Подмосковья

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что чиновник проинформировал главу государства о ходе модернизации инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства и догазификации, развитии детской медицины, внедрении искусственного интеллекта и роботизации в индустрию и логистику Подмосковья.

По словам губернатора, власти региона планируют в течение трех лет радикально или заметно обновить теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и энергоснабжение.

Кроме того, продолжается догазификация Подмосковья при участии компании «Газпромом». Зарегистрировано 160 тыс. домохозяйств, которые уже подпали под догазификацию. В первую очередь получают газ те, кто находится в населенных пунктах, потом развиваются малые коттеджные поселки, поделился Воробьев.

Губернатор также рассказал президенту о механизмах поддержки участников специальной военной операции (СВО), в том числе их интеграции на площадки МФЦ. По его словам, Московская область начала эксперимент, смысл которого состоит в том, чтобы фонд «Защитники Отечества» теперь был в каждом МФЦ.

Ранее Воробьев представил Путину опыт Подмосковья по подключению объектов строительства к сетям.