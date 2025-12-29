Военный эксперт рассказал о возможностях «Орешника» уничтожать центры принятия решений

Крупные центры принятия решений Евросоюза баллистическая ракета «Орешник» способна уничтожить за считанные минуты. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов, пишет News.ru.

По его словам, «Орешник», который размещен сейчас на территории Белоруссии, способен нанести удары по крупным европейским центрам за шесть минут. Это, по его словам, сможет снизить градус антироссийских настроений в европейских странах.

К примеру, отметил он, для уничтожения центра принятия решения в Германии, включая Берлин понадобится всего одна ракета «Орешник». То же самое касается и других стран Европы, включая Брюссель, где находится штаб-квартира НАТО и ЕС, отметил эксперт.

24 декабря министр обороны Белоруссии Виктор Хренин доложил президенту республики Александру Лукашенко о размещении «Орешника» и его постановке на боевое дежурство. Кроме того, одной из тем встречи было развитие военного и военно-технического сотрудничества с Россией.

Ранее в Белоруссии определили районы патрулирования «Орешника».