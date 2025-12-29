Размер шрифта
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве начнется потепление

Гидрометцентр: в Москве и Подмосковье начнется потепление 3 января
Владимир Астапкович/РИА Новости

Потепление в Москве и Московской области после нескольких морозных дней ожидается на третьи сутки нового года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогностические данные Гидрометцентра России.

По словам источника агентства, в субботу, 3 января, на фоне облачной погоды местами возможен снег. Ночная температура в столичном регионе ожидается от -11°C до -6°C, а дневная — от -5°C. В Гидрометцентре уточнили, что потепление будет связано с изменением высотных воздушных потоков на западные.

По данным метеорологов, в новогоднюю ночь температура в Москве ожидается в диапазоне от -15°C до -13°C, а в Подмосковье — от -17°C до минус -12°C. Днем 1 января в столице ожидается от -11°C до -13°C, в области — от -15°C до -10°C. Также прогнозируется западный ветер скоростью 3–8 м/с и гололедица на дорогах.

В Гидрометцентре указали, что на вторые сутки нового года ожидается облачная погода с прояснениями и небольшим снегом, при этом ночью температура составит от -19°C до -14°C, а днем — от -10°C до -5°C. Там пояснили, что такой характер погоды в столичном регионе и на большей части европейской территории России будет определяться высотной ложбиной, которая способствует поступлению холодных воздушных масс. В Гидрометцентре РФ добавили, что температура будет ниже климатической нормы, местами пройдет снег, и высота снежного покрова увеличится.

Ранее синоптик рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь.

