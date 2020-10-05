Черчесов рассказал о ротации в сборной
Андрей Черников
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о ротации в национальной команде.
«Ротация, как таковая, должна идти только на пользу. Если один игрок в состоянии все три игры выступить на высоком уровне, то смысл искусственно производить изменения в составе?» — передает слова специалиста пресс-служба сборной России.
В Лиге наций 11 октября подопечные Станислава Черчесова сыграют с Турцией, 14 числа — против Венгрии. 8 октября Россия проведет контрольный матч со шведами. Все матчи пройдут в Москве.
Ранее Далер Кузяев первым приехал на базу сборной России в Новогорске.