В «Ак Барсе» выявлена вспышка коронавируса

Игорь Игнатов

Трое игроков казанского «Ак Барса» заразились коронавирусом, утверждает Telegram-канал «ТрэшХоккей».

По информации источника, речь идет о нападающих Найджеле Доусе и Денисе Зарипове, а также защитнике Микаэле Викстранде. Отмечается, что хоккеисты, чьи тесты на наличие опасной инфекции в организме дали положительную реакцию, отправлены на карантин.

Следующий матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» должен провести 5 октября. Казанский клуб встретится с «Салаватом Юлаевым».

Ранее сообщалось, что хоккеисты «Барыса» вылечились от коронавируса перед игрой со СКА.