Гонщик-миллионер разбился насмерть при попытке установить рекорд

Игорь Игнатов

Гонщик и бизнесмен Зеф Айзенберг в возрасте 47 лет погиб при попытке установить новый рекорд скорости для Великобритании, пишет Motorsport.uk.

Трагедия произошла на заброшенном аэродроме Эльвингтон. Машина экстремала вышла из-под контроля на большой скорости в конце маршрута. Медики предприняли попытку спасти Айзенберга, но она не увенчалась успехом. Гонка проходила под эгидой ассоциации UKTA, ведется расследование случившегося.

За последние десять лет основатель компании Maximuscle установил больше 70 рекордов скорости в Великобритании и мире, некоторые из них попали в Книгу рекордов Гиннесса.

Ранее стали известны результаты расследования гибели гонщика «Формулы-2» Антуана Юбера.