Анастасия Мартыненко

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, за кого болел в финале Кубка Стэнли, передает «Матч ТВ».

В финальной серии Кубка Стэнли сошлись «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». Победа досталась «молниям», серию они выиграли со счетом 4 - 2.

«За русских ребят. Много русских ребят было. И Радул (Александр Радулов), и Гурьян (Денис Гурьянов), и Худоба (Антон Худобин)… За всех переживал. Выиграли наши ребята все равно. И Куч (Никита Кучеров) выиграл, и Сергачев», — заявил форвард.

«Вашингтон», который выиграл трофей в 2018 году, вылетел из плей-офф НХЛ в первом раунде.

Ранее сообщалось, что Овечкин хотел бы сыграть за футбольное «Динамо».