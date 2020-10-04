Стало известно имя главного кандидата на пост тренера «Динамо»

Наставник Сандро Шварц является главным претендентом на пост главного тренера московского «Динамо», передает «Чемпионат.com».

«Это кандидат спортивного директора Желько Бувача», — сказал источник.

Шварц возглавлял клуб немецкой Бундеслиги «Майнц».

29 сентября бело-голубые подтвердили уход Кирилла Новикова с поста главного тренера команды.

Ранее сообщалось о том, что в немецкой Бундеслиге зафиксирована вспышка коронавируса.