Стало известно имя главного кандидата на пост тренера «Динамо»
Андрей Черников
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Наставник Сандро Шварц является главным претендентом на пост главного тренера московского «Динамо», передает «Чемпионат.com».
«Это кандидат спортивного директора Желько Бувача», — сказал источник.
Шварц возглавлял клуб немецкой Бундеслиги «Майнц».
29 сентября бело-голубые подтвердили уход Кирилла Новикова с поста главного тренера команды.
Ранее сообщалось о том, что в немецкой Бундеслиге зафиксирована вспышка коронавируса.