Российский теннисист Рублев вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над южноафриканцем Кевином Андерсоном в матче третьего раунда Открытого чемпионата Франции. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча, которая длилась час и 36 минут, завершилась триумфом 22-летнего россиянина в трех сетах со счетом 6:3, 6:2, 6:3.

В ходе матча Рублев выполнил шесть подач навылет и реализовал пять брейк-пойнтов из 13, а также совершил одну двойную ошибку.

В активе у Андерсона 13 эйсов при семи двойных ошибках.

Соперником Рублева за выход в четвертьфинал станет победитель противостояния Мартон Фучович (Венгрия) — Тьяго Монтейро (Бразилия).

Теннис. «Ролан Гаррос». 3-й раунд

Кевин Андерсон (ЮАР) — Андрей Рублев (Россия) — 3:6, 2:6, 3:6