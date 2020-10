Стали известны подробности трансфера игрока «Спортинга» в «Зенит»

Бразильский полузащитник лиссабонского «Спортинга» Вендел близок к уходу из клуба. С большой долей вероятности 23-летний хавбек продолжит свою карьеру в петербургском «Зените». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на известного журналиста и инсайдера Николу Скиру.

По данным источника, сине-бело-голубые заключат с бразильцем контракт сроком на пять лет. В понедельник, 5 октября, игрок должен пройти медицинское обследование, после чего трансфер будет оформлен окончательно.

За «Спортинг» Вендел выступает с января 2018 года, когда перешел из бразильского «Флуминенсе» за €7,5 млн. В составе лиссабонского клуба он провел 79 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал восемь результативных передач.

Ранее стало известно, что «Зенит» заплатит «Спортингу» за Вендела €20 млн.

