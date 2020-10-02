Плющенко восхитился уникальным достижением своей 12-летней ученицы

Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал достижение своей ученицы Вероники Жилиной.

Специалист утверждает, что она стала первой в истории фигуристкой, которая исполнила четверной лутц в возрасте 12-ти лет.

«Вероника Жилина — четверной лутц. Впервые в мировой истории в 12 лет девочка прыгнула самый сложный прыжок в фигурном катании! Так держать и только вперед! Сергей Розанов, good job!» — написал Плющенко в Instagram.



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