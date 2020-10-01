«Арсенал» по пенальти обыграл «Ливерпуль» и вышел в 1/4 финала Кубка лиги
Василий Учаев
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«Ливерпуль» по пенальти проиграл лондонскому «Арсеналу» в матче четвертого раунда Кубка английской лиги.
Встреча, прошедшая на стадионе «Энфилд», в основное время завершилась со счетом 0:0. В серии послематчевых 11-метровых ударов точнее были гости — 5:4.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Соперник «Арсенала» по четвертьфиналу турнира станет известен после жеребьевки.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» одержал победу над «Арсеналом» в матче третьего тура чемпионата Англии.
Англия. Кубок лиги. 4-й раунд
«Ливерпуль» (Ливерпуль) — «Арсенал» (Лондон) — 0:0 (4:5)