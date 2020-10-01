Хабиб сдал более десяти тестов на коронавирус перед боем с Гэтжи

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил, что сдал более девяти тестов на коронавирус перед поединком против временного чемпиона промоушена Джастина Гэтжи.

«Мы сдаем тесты каждые 48 часов. Я уже сдал, кажется, 12 тестов. И если у кого-то появляются признаки заболевания, то его изолируют тут же», — цитирует россиянина ТАСС.

Поединок между Нурмагомедовым и Гэтжи запланирован на 24 октября в Абу-Даби на турнире UFC 254. Россиянин провел в профессиональной карьере 28 поединков и одержал 28 побед. В активе американца 22 победы и два поражения.

Ранее Нурмагомедов ответил пожелавшему увидеть его в крови Гэтжи.