Плющенко пообещал новые сенсации после рождения сына

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о рождении сына Арсения. Слова экс-спортсмена приводит РИА «Новости».

«Как я и говорил, это только начало», — заявил Плющенко, отвечая на вопрос, не закончились ли сенсации после пополнения в семье.

Фигурист и продюсер Яна Рудковская поженились 12 сентября 2009 года. 6 января 2013 года у пары родился сын Александр.

Ранее сообщалось, что второй ребенок в семье Плющенко родился 25 сентября.