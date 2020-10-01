Футболист «Ростова» Шомуродов перешел в клуб Серии А

Футболист «Ростова» Эльдор Шомуродов перешел в итальянский «Дженоа», сообщает сайт клуба.

Детали трансфера не разглашаются.

«Мы благодарны Эльдору за его самоотдачу, голы и вклад, который он внес в успехи команды! Желаем тебе удачи, Эльдор», — говорится в сообщении.

Узбекский футболист выступал за ростовчан с 2017 года. В прошлом сезоне он провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 28 матчей, забив 11 мячей.



Ранее сообщалось о том, что «Дженоа» подтвердил предстоящий переход нападающего «Ростова» .