Баскетболистка Левченко рассказала о своем задержании в Минске

Белорусская баскетболистка Елена Левченко в зале суда рассказала о своем задержании в Минске.

Спортсменка поддержала движение против насилия и фальсификаций на выборах президента Белоруссии и дважды участвовала в протестных движениях в Минске. Ее задержали в аэропорту и арестовали на 15 суток за «Нарушение порядка проведения массовых мероприятий» и «Неподчинение сотрудникам милиции».

Левченко заявила, что при задержании к ней не применяли физическую силу.

«Вообще, это все так странно. Если вы уже меня задерживаете и вы видите пластиковые сумки… Наверное, они видели, как только я поставила на тележку, ко мне подошли два милиционера. Я повернула голову и все поняла. Мне ничего нельзя было делать, и меня повезли в Ленинское РУВД», – приводит слова Левченко Telegram-канал TUT.BY.

Баскетболистка рассказала, что во время нахождения в камере она слышала, как другие задержанные девушки пели «Купалинку» и «Грай».

«Короче, такая атмосфера. Не знаю, это не передать. Даже здесь, казалось бы, в тюрьме у людей такой дух. Это невероятно, проживать, чувствовать это», — сказала спортсменка.

Также Левченко заявила, что восхищается духом и позитивом белорусского народа.

Ранее сообщалось, что белорусский клуб отказался играть из-за ареста баскетболистки.