Российские и украинские клубы продолжат разводить в еврокубках

Российские и украинские клубы не смогут встретиться между собой на стадии группового этапа в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Команды из России и Украины разводят в еврокубках с 2014 года в связи со сложной политической ситуацией между странами. Это правило не будет отменено в ближайшем сезоне-2020/21.

«Мы ссылаемся на решение чрезвычайной комиссии УЕФА, принятое в июле 2014 года, о том, что команды из Украины и России не могут играть друг против друга до соответствующего решения об ином», — приводит слова представителя пресс-службы Союза европейских футбольных ассоциаций «Чемпионат.com».

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» вышло в групповой этап Лиги чемпионов впервые с 2016 года.