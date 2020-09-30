Кучеров занял третье место в голосовании за самого ценного игрока плей-офф

Стали известны полные результаты голосования за «Конн Смарт Трофи» — приз, вручаемый самому ценному игроку плей-офф НХЛ.

Каждый из участников опроса называется трех хоккеистов, которые, по его мнению, были лучшими в плей-офф. В этот раз все четыре места заняли представители обладателя Кубка Стэнли — «Тампы-Бэй Лайтнинг». Никита Кучеров и Андрей Василевский вошли итоги голосования.

Первое место — защитник Виктор Хедман (70 баллов).

Второе место – нападающий Брейден Пойнт (66 баллов).

Третье место – нападающий Никита Кучеров (25 баллов).

Четвертое место – вратарь Андрей Василевский (1 балл).

Ранее Владислав Третьяк назвал Кучерова самым ценным игроком Кубка Стэнли.