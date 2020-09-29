Киевское «Динамо» разгромило «Гент» и вышло в групповой этап Лиги чемпионов
Василий Учаев
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Киевское «Динамо» нанесло разгромное поражение «Генту» в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов и вышло в групповой этап турнира.
Встреча, прошедшая в столице Украины, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Виталий Буяльский, Карлос Де Пена и Жерсон Родригеш.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Первая встреча, прошедшая в Генте, также завершилась победой «Динамо — 2:1.
Ранее игрок киевского «Динамо» объяснил переход в «Уфу» желанием быть ближе к Дагестану.
Лига чемпионов. Квалификация. Раунд плей-офф. Ответный матч
«Динамо» (Киев, Украина) — «Гент» (Гент, Бельгия) — 3:0
Голы: 1:0 — Буяльский, 9; 2:0 — Де Пена, 36 (пенальти); 3:0 — Родригеш, 49 (пенальти).