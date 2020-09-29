Пакьяо дал согласие на бой с Макгрегором
Игорь Игнатов
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Мэнни Пакьяо, единственный боксер в истории, становившийся чемпионом мира в восьми весовых категориях, согласился на поединок с бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором.
Бой пройдет по правилам бокса. Вырученные средства 41-летний спортсмен планирует потратить на благотворительность.
«Пакьяо решил подраться с Макгрегором. Львиную долю гонорара Мэнни направит на помощь населению Филиппин, пострадавшему от коронавируса», — приводит слова помощника Пакьяо Джека Джонсона Bloody Elbow.
Ранее помощник Пакьяо подтвердил переговоры с Макгрегором по поводу боя.