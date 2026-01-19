Стала известна судьба спектаклей с Золотовицким

Заместитель директора МХТ имени А. П. Чехова по связям с общественностью Вадим Верник сообщил ТАСС, что театр сохранил в репертуаре все спектакли, в которых участвовал ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

По словам Верника, роли Золотовицкого займут его ученики. Среди них артисты труппы МХТ Павел Ворожцов и Армэн Арушанян. Заместитель директора театра посчитал это символичным.

«Со своими учениками Игорь Яковлевич не терял связь никогда. Особенно с теми, которые служили в Художественном театре. С ними у него сохранялись теплые человеческие и творческие отношения», — поделился Верник.

Игоря Золотовицкого не стало 14 января после борьбы с онкологическим заболеванием. По данным Mash, актер страдал от рака желудка, который ему диагностировали в 2025 году. Уточняется, что незадолго до нового года ректора МХАТа трижды отправляли в больницу в связи с обострением заболевания.

Вадим Верник заявлял, что Игорь Золотовицкий скрывал свою болезнь из-за характера. По его словам, ректор школы-студии МХАТ был бойцом по натуре и не хотел, чтобы его видели в другом качестве.

Ранее Урганта заметили на прощании с Золотовицким.