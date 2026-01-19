Мужчина сбросил подругу с пятого этажа в Москве во время ссоры

В Москве мужчина вытолкнул знакомую из окна квартиры на пятом этаже, пострадавшая выжила, она госпитализирована. Об этом в Telegram-канале сообщает столичный Следственный комитет.

Инцидент произошел в ночь на 15 января в жилом доме на улице Севанской на юге столицы. По версии следствия, во время конфликта на почве личных неприязненных отношений мужчина толкнул женщину в открытое окно.

Женщина выжила, она госпитализирована. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, на допросе он дал признательные показания. Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого.

До этого в Башкирии сын выбросил опьяневшую 60-летнюю мать из окна. Мужчина заявил, что мать была у соседей и распивала спиртные напитки, а затем пришла домой и упала с высоты. Полицейские установили, что мужчина сам вытолкнул пенсионерку во время ссоры. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Подмосковье неизвестные вытолкнули девушку из окна многоэтажки.