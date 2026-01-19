Боснийский футболист заявил, что в мире забыли про футбол РФ

Экс-игрок РПЛ Гойкович заявил, что за последние года в мире забыли про футбол РФ

Бывший игрок «Оренбурга» Ренато Гойкович, ныне выступающий за «Сараево», заявил, что на международном уровне интерес к российскому футболу за последние года значительно снизился. Его слова приводит «РБ Спорт».

«В Боснии не следят за чемпионатом России, потому что клубы не играют в еврокубках. Раньше люди в мире больше знали про российские команды, а за последние 3-4 года все просто забыли про российский футбол, если честно», — заявил Гойкович.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.

