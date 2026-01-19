Москвичам назвали самый холодный день на этой неделе

Синоптик Леус: 25 января станет самым холодным днем на этой неделе в Москве

Воскресенье, 25 января, станет самым холодным днем четвертой волны холода в Москве. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Воскресенье будет самым холодным днем четвертой холодной волны за этот месяц, после чего температура до конца месяца будет постепенно повышаться, а, значит, средняя месячная температура ниже уже не опустится», — написал синоптик.

Леус добавил, что, если прогноз подтвердится, то показатели текущего января не смогут достичь тройки самых холодных январей XXI века. По его словам, месяц, скорее всего, окажется «лишь на границе первой десятки».

Несколькими часами ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что во второй половине текущей недели в столичном регионе ожидается стремительное похолодание. Температура воздуха опустится до -25 градусов, отметил синоптик.

Ранее школьников в столице Бурятии перевели на дистант из-за морозов.