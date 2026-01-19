В Турции отказались отменять систему «все включено» в отелях

Отмены системы «все включено» в курортных отелях Турции не ожидается. Об этом сообщили РИА Новости в турецких властных структурах.

«Нет, об отмене этой системы речи не идет. Тут речь о возможных изменениях для раскрытия культуры, гастрономии, потенциала Турции как излюбленного места отдыха миллионов туристов», — сообщил собеседник агентства.

Незадолго до этого президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу заявил, что в стране могут отказаться от системы «все включено». Он объяснил это тем, что постояльцы почти не выходят из отелей и постоянно едят, а это опасно для туристического потенциала страны.

До этого в туротрасли Турции предлагали сократить опции в программе «все включено» и перейти к системе, когда отдыхающие смогут выбирать только необходимые им услуги. Одной из причин называется большое количество отходов — на одного турка уже приходится 102 кг утилизированной еды.

