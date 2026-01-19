Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Наука

Ученые впервые применили квантовую «алхимию»

Nature Physics: найден способ «перепрограммировать» материалы с помощью экситонов
Jack Featherstone

Международная группа физиков предложила новый способ так называемой флоке-инженерии — метода, позволяющего временно изменять фундаментальные свойства материалов. Вместо мощного лазерного излучения ученые использовали экситоны — связанные пары электрона и «дырки», возникающие в полупроводниках. Работа опубликована в журнале Nature Physics.

Флоке-инженерия основана на том, что периодическое внешнее воздействие — например, электромагнитное излучение — может «переодевать» электронную структуру кристалла, создавая новые энергетические состояния. В теории такой подход позволяет на время превратить обычный полупроводник в материал с экзотическими свойствами, вплоть до сверхпроводимости. Однако на практике метод почти всегда требовал экстремально мощного света, который быстро нагревает и разрушает образец.

Новое исследование предлагает альтернативу. Как показали авторы, экситоны взаимодействуют с материалом гораздо сильнее фотонов, поскольку связаны с электронами самой кристаллической решетки. Это позволяет вызывать выраженные флёке-эффекты при значительно меньших энергиях.

В экспериментах ученые исследовали атомарно тонкий полупроводник с помощью установки TR-ARPES — спектроскопии с временным и угловым разрешением. Сначала они зафиксировали классические флоке-реплики электронных зон при сильном оптическом воздействии. Затем интенсивность света снизили более чем на порядок и провели измерения спустя 200 фемтосекунд — в момент, когда основную роль начинали играть экситоны. Эффект оказался не только устойчивым, но и заметно более выраженным.

По словам авторов, принципиально важно, что флоке-инженерия теперь не ограничивается фотонами. Теоретически аналогичные эффекты можно вызывать и другими квазичастицами — фононами (колебания решетки), магнонами (спиновые волны) или плазмонами.

«Мы открыли путь к прикладной флоке-физике, в которой можно использовать самые разные бозоны», — подчеркнул соавтор исследования Дэвид Бэкон из Университетского колледжа Лондона. — «Рецепта универсального квантового материала у нас пока нет, но теперь есть чёткий спектральный «отпечаток», с которого можно начинать».

Авторы считают, что открытие может приблизить создание управляемых квантовых материалов и устройств нового поколения — от энергоэффективной электроники до платформ для квантовых вычислений.

Ранее ученых удивило влияние Марса на жизнь на Земле.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27656077_rnd_7",
    "video_id": "record::448ddc29-8041-4362-9395-6988f6cb75fb"
}
 
Теперь вы знаете
Метеозависимость или самообман? Как магнитные бури на самом деле сказываются на самочувствии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+